MBihar Elections : सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बुलाई बैठक, सुबह 11.30 बजे होगी मीटिंग

एनडीए की जीत के बाद नई सरकार गठन पर नीतीश की कैबिनेट बैठक
Nov 17, 2025, 06:37 AM
बिहार: सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बुलाई बैठक, सुबह 11.30 बजे होगी मीटिंग

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में दो चरणों में हुए मतदान के बाद 14 नवंबर को परिणाम जारी किया गया। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को प्रचंड जीत मिली। अब नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है।

बिहार में एनडीए को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाने का फैसला लिया। यह बैठक पटना में सोमवार को सुबह 11.30 बजे होगी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में नई सरकार के गठन पर मंथन होने की संभावना है। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी निर्धारित की जा सकती है।

बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। नीतीश सरकार के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि निदेशानुसार पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में सोमवार यानी 17 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

इस पत्र में कहा गया है कि बिहार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक से अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सूचना भवन का सभागार उपलब्ध कराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए।

इससे पहले पटना के डीएम ने चार दिनों के लिए पटना के गांधी मैदान को बंद करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में लोगों के प्रवेश पर 17 नवंबर से 20 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है, इसलिए जिलाधिकारी ने गांधी मैदान में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया।

--आईएएनएस

 

 

