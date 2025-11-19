Massive Ministerial Moment : बिहार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, भव्य होगा आयोजन : दिलीप जायसवाल

भारत समाचार

Nov 19, 2025, 06:27 AM
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इस समारोह में पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस समारोह को लेकर बिहार भाजपा चीफ दिलीप जायसवाल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य होने जा रहा है।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस तरह का शपथग्रहण समारोह पहली बार हो रहा है, उत्सव का माहौल बना हुआ है। गांधी मैदान में इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, लेकिन इस बार उत्सव के माहौल में होने जा रहा है। इस समारोह की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। उनके साथ, बिहार भर से लगभग 2-3 लाख मतदाता भी मौजूद रहेंगे। एक उत्सव का माहौल होगा, विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व और पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा जताते हुए प्रचंड बहुमत दिया है।

दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी, और अब सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज सुबह 11:30 बजे पार्टी कार्यालय के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहेंगे। वहीं 11 बजे जदयू की ओर से विधायक दल की बैठक होनी है। 3.30 बजे एनडीए घटक दल के सभी विधायकों की बैठक होगी। इसके बाद नेता का चयन होगा।

जायसवाल ने कहा कि इसके बाद नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

शपथ ग्रहण समारोह से पहले, भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के एक सम्मानित नेता हैं और चूंकि वह 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, इसलिए वह हार्दिक बधाई के पात्र हैं।

विपक्ष के चुनाव को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि विपक्ष जब भी चुनाव हारता है तो यही करता है, कभी वोट चोरी का आरोप लगाता है, कभी ईवीएम का, बहाने बनाता रहता है। लेकिन विपक्ष को समझना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने बिहार को धोखा दिया है, यह उसका नतीजा है।

--आईएएनएस

 

 

