Bihar NDA Meeting : बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात ने नई ऊर्जा से भर दिया : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली: बिहार के सभी एनडीए सांसदों ने सोमवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उनको धन्यवाद दिया।

यह मुलाकात चुनावी सफलता के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ-साथ राज्य में आगे की राजनीतिक दिशा, विकास संबंधी रणनीति और केंद्र-राज्य के समन्वय को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार एनडीए सांसदों से हुई इस मुलाकात को नई ऊर्जा देने वाला बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संसद भवन में सोमवार को राज्य के एनडीए सांसदों से मुलाकात ने नई ऊर्जा से भर दिया। इस दौरान प्रदेश के मेरे परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए उनके संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। डबल इंजन सरकार राज्य की जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाली है।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) ने 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है।

--आईएएनएस