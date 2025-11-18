Bihar NDA Government : शपथ ग्रहण समारोह से पहले ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचे, सियासी हलचल तेज

पटना: बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद राजधानी पटना में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब सोमवार देर रात केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अचानक एक चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

सूत्रों के अनुसार दोनों वरिष्ठ जदयू नेताओं को भाजपा आलाकमान ने दिल्ली बुलाया था। उनके अचानक चले जाने से यह सवाल उठने लगा है कि क्या नई सरकार के गठन में आखिरी समय में कोई रुकावट आई है।

हालांकि, पटना हवाई अड्डे पर मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों पर न तो ललन सिंह और न ही संजय झा ने कोई टिप्पणी की। इस बीच बिहार में सरकार गठन की कोशिशें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को होगी, जिसमें गठबंधन औपचारिक रूप से अपना नेता चुनेगा।

नीतीश कुमार के उसी दिन इस्तीफी देने की उम्मीद है, जिसके बाद 17वीं बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी।

20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, और कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट सचिवालय में कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई।

कैबिनेट बैठक के दौरान दो उपमुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, भी मौजूद थे। कैबिनेट बैठक केवल 15 मिनट तक चली और तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

