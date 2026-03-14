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Nawada Police Action : नवादा में पुलिस छापे के दौरान एके-47 और दो राइफल बरामद

नवादा पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में एके-47 जब्त किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 14, 2026, 04:30 AM
बिहार: नवादा में पुलिस छापे के दौरान एके-47 और दो राइफल बरामद

पटना: बिहार के नवादा जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रजौली थाना क्षेत्र के डेलवा गांव में छापेमारी के दौरान एक एके-47 राइफल, दो अन्य राइफलें और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए।

यह कार्रवाई नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने रजौली थाना क्षेत्र के डेलवा गांव में छापेमारी की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, रजौली के जंगल क्षेत्रों में सक्रिय असामाजिक तत्व मजदूरों को धमकाकर उनसे पैसे वसूल रहे थे और निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों से भी लेवी या सुरक्षा के नाम पर रकम ले रहे थे।

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मामले की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुलशन कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई थी। इस टीम में स्थानीय थाना पुलिस के साथ-साथ बिहार स्पेशल टास्क फोर्स के जवान भी शामिल थे।

पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने गुरुवार शाम छापेमारी की, जिसमें अजीत कुमार (31) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके घर के पास आम के पेड़ के नीचे जमीन में छिपाकर रखे गए एक एके 47 राइफल, दो .315 बोर राइफलें, एके-47 की दो मैगजीन और तीन कारतूस पाउच बरामद किए।

छापेमारी के दौरान पुलिस को फौजी वर्दी जैसी दिखने वाली तीन सेट कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म भी मिलीं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और उसके साथी हथियारों के दम पर ठेकेदारों को डराकर उनसे पैसे वसूलते थे। पुलिस की लगातार कार्रवाई के दबाव में उसने हथियारों को जमीन में छिपा दिया था।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एके-47 के 21 कारतूस और .315 बोर राइफलों के 10 कारतूस भी बरामद किए। इस मामले में रजौली थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

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