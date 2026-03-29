भारत समाचार

Bihar MLA Resignation : पूरी तैयारी के बावजूद नितिन नवीन का इस्तीफा टला, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने बताई वजह

राज्यसभा निर्वाचन के बाद नितिन नवीन का इस्तीफा बिहार विधानसभा में लंबित।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 29, 2026, 07:30 AM
पूरी तैयारी के बावजूद नितिन नवीन का इस्तीफा टला, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने बताई वजह

पटना: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्यसभा का निर्वाचन होने के बाद रविवार को वे विधायक पद से इस्तीफा देने वाले थे, क्योंकि नियम के मुताबिक एक ही पद पर रहना होता है। लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद ऐसा नहीं हो सका।

उन्होंने कहा कि शनिवार को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से सूचना मिली थी कि नितिन नवीन रविवार को अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे। इसके लिए उन्हें भी मौजूद रहना होगा। इसके लिए वह कल रात ही दिल्ली दौरे से वापस आ गए थे। लेकिन अचानक खबर मिली कि किसी कार्यक्रम की वजह से नितिन नवीन डिब्रूगढ़, असम चले गए हैं, जहां उनकी एक बैठक भी थी और चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इसी वजह से उनका इस्तीफा आज नहीं हो पाया।

प्रेम कुमार ने कहा कि हमें आशा है कि जल्द ही उनका इस्तीफा मिल जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 14 दिन के प्रावधान के तहत 30 मार्च तक की डेडलाइन है, जिसके अनुसार नितिन नवीन इस्तीफा दे सकते हैं। आज 29 मार्च है और अभी समय है, इसलिए लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ससमय उनका इस्तीफा मिल जाएगा। बिहार विधानसभा की नियमावली के अनुसार, इस्तीफा व्यक्तिगत रूप से आकर देना होता है, इसलिए नितिन नवीन भी व्यक्तिगत रूप से ही इस्तीफा देंगे और जैसे ही होगा, आगे की जानकारी दी जाएगी।

इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी 30 मार्च को इस्तीफा देने की खबरें आ रही हैं। इस पर प्रेम कुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और सीएम सचिवालय से ही इस बारे में सही जानकारी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सीएम के इस्तीफे को लेकर काफी खबरें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन अभी इस बारे में उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

--आईएएनएस

 

 

Bihar PoliticsResignation Newsnitin naveenBJP MLABihar AssemblyBihar NewsPolitical Updatelegislative affairs

Related posts

Loading...

More from author

Loading...