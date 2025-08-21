Prem Kumar Statement: बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार को भरोसा, 'प्रदेश की जनता मोदी-नीतीश के साथ'

गया: बिहार सरकार में मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के 'वोटर अधिकार यात्रा' के बयान पर जोरदार कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनकी यात्रा को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और लोग उनके साथ हैं। इसके जवाब में डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार की जनता भ्रम और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के साथ नहीं, बल्कि विकास की राह पर चलने वाली डबल इंजन सरकार, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के साथ खड़ी है।

आईएएनएस से बातचीत में बिहार सरकार में मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर ‘पाकिस्तान की भाषा बोलने" और ‘लोकतंत्र के हत्यारे’ होने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए सबूत मांगकर और संसद में चर्चा से भागकर लोकतंत्र में विश्वास न होने का सबूत दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। राहुल गांधी भी लोगों में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं। मंत्री ने राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरह बात करने का आरोप लगाया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस बयान का मंत्री प्रेम कुमार ने समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मतदाता सूची में धांधली और 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र (हलफनामा) देने या देश से माफी मांगने की मांग की थी। राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजना चाहिए, क्योंकि वे समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं और बिना सबूत के गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दावे, जैसे कि जीवित लोगों को मृत घोषित करने की अफवाहें, निराधार हैं और इसके लिए उन पर मुकदमा चलना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वह न केवल भारत के बल्कि ग्लोबल नेता हैं, जिन्हें 22 देशों में सम्मान प्राप्त है। पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार के गया का दौरा करेंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर पीएम मोदी दृढ़ता से खड़े हैं, और कई देश उनके नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं।