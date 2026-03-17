Mangal Pandey Statement : अपनी कार्यशैली से सरकार के कामों में बाधा डालने की रहीं सीएम ममता बनर्जी: मंगल पांडे

पटना: बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा।

मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी की हमेशा से ही यही आदत रही है कि वह सरकार के कामों में बाधा पहुंचाने की कोशिश करती हैं। उनके ऐसा करने से प्रदेश के विकास पर असर पड़ता है, लेकिन अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार की संस्थाएं कुछ काम करती हैं तो सीएम ममता बनर्जी को यह गलत लगता है। ममता बनर्जी सिर्फ अपने पार्टी के नेताओं को ही शह देना चाहती हैं। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं के द्वारा किए गए काम ही सही लगते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं हों। यह स्थिति अब हमारे लिए किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।

बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया कि जब पश्चिम बंगाल में अनैतिक तरीके का इस्तेमाल कर टीएमसी के पक्ष में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं तो सीएम ममता बनर्जी को यह सही लगता है। वहीं, जब कोई काम संविधान के अनुरूप किया जाता है तो सीएम ममता बनर्जी को वह गलत लगता है। यह दोहरा पैमाना अब पाठ्यक्रम से बाहर हो चुका है, जिसे हरगिज स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की स्थिति से कई तरह के सवाल पैदा होते हैं।

उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की हार तय है। अगर सीएम ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि इस बार उन्हें इस चुनाव में जीत मिलने की संभावना है तो यह उनकी गलतफहमी है। लिहाजा, उन्हें अपनी गलतफहमी को हर हाल में दूर कर लेना चाहिए। इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार तय है और इसका मुख्य कारण पिछले कई सालों में उनकी कार्यशैली रही है, जिससे अब प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है।

--आईएएनएस