भारत समाचार

Lakhendra Paswan Statement : बिहार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखे जाने पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा

लखेंद्र पासवान का ममता सरकार पर हमला—‘बाबरी’ नाम की मस्जिद पर कड़ी आपत्ति
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 06, 2025, 02:42 PM
बिहार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखे जाने पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा

पटना: बिहार सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी' नाम से मस्जिद की आधारशिला रखे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में ममता बनर्जी और उनके लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं।

लखेंद्र पासवान ने कहा, "बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी और उनके लोग एक खास धर्म या समुदाय को निशाना बना रहे हैं, कुछ लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरों (हिंदू) का अपमान कर रहे हैं, वह चिंता की बात है।"

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "ममता बनर्जी और उनके लोगों को लगता है कि बंगाल भारत का अलग हिस्सा है, लेकिन उनको मानना पड़ेगा कि देश बाबासाहेब अंबेडकर के बनाए संविधान से चलता है। इसलिए बंगाल भारत से अलग नहीं है। किसी खास समुदाय या मजहब को अपनाकर हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाना और उन्हें अपमानित करना मंजूर नहीं है।"

मंत्री पासवान ने दावा किया कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है। आने वाले समय में बंगाल से ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा।

लखेंद्र पासवान शनिवार को कैबिनेट मंत्री दिलीप जायसवाल के साथ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। लखेंद्र पासवान और दिलीप जायसवाल ने पटना के चितकोहड़ा अंबेडकर चौक पर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

इस मौके पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "आज यहां बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक यादगार कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार सरकार के मंत्री और अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ मिलकर कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई।"

उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का सपना लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना था और हम उस सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। एक-एक गरीब और वंचित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

--आईएएनएस

 

Social IssuesRegional politicsState PoliticsGovernment StatementsPublic debatereligious issuespolitical controversy

Related posts

Loading...

More from author

Loading...