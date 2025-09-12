Bihar Minister Statement : पीएम मोदी का अपमान बिहार की मां-बहनें नहीं सहेंगी, कांग्रेस को सबक सिखाएंगी : मंत्री कृष्णनंदन पासवान

मुंबई: बिहार सरकार में मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बिहार कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एआई वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस वीडियो के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने इसे पीएम मोदी का अपमान बताया है।

मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया, साथ ही कहा कि बिहार की जनता इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को देगी।

मुंबई में आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का अपमान बिहार की माताएं-बहने नहीं सहने वाली हैं। वे सभी इस अपमान को लेकर काफी क्रोधित हैं। सभी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं जब कांग्रेस को इस अपमान का जवाब दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार-बार पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपना काला सच दुनिया के सामने ला रही है, बिहार की जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि उनमें नेतृत्व और राजनीतिक ज्ञान की कमी है। पीएम मोदी के खिलाफ मंच से की गई टिप्पणियों को उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बताया है, जिसके लिए कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ निजी टिप्पणी करना ओछी हरकत है।

राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पत्र लिखना कानून और नियमों के दायरे में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी को सुरक्षा प्रदान की है, जिसका पालन करना उनका दायित्व है। अगर वे सुरक्षा नहीं लेते, तो यह गलत है।

वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति का ज्ञान नहीं है। इसलिए वे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की जनता को ठगने का काम करने के लिए पहुंचे थे। बिहार की जनता समझदार है और इनके बहकावे में नहीं आने वाली है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी को गलत ठहराया और कहा कि इससे बिहार की जनता, खासकर महिलाएं, क्रोधित हैं। बिहार की जनता, खासकर महिलाओं ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है।