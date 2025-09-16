Bihar Adhikar Yatra : तेजस्वी यादव को अब नहीं मिलने वाला कोई अधिकार : संतोष सिंह

कैमूर: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' पर राज्य सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पास कोई काम नहीं बचा है, इतने दिन एसआईआर पर यात्रा करके थक गए, अब 'बिहार अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं।

श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "अब तेजस्वी यादव को न तो कोई अधिकार मिलने वाला है, न ताज मिलने वाला है, बिहार के लोग सिरे से नकार दिए हैं, उनका सूपड़ा साफ होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।"

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन स्वार्थ का है, इसमें कोई किसी को नेता मानता है, और जब बांटने में गड़बड़ हो जाता है तो आपस में लड़ते हैं। तेजस्वी तो जानते हैं बिहार में कांग्रेस की क्या हैसियत है। यह असहज गठबंधन है। बिहार के लोग यह समझ चुके हैं कि यह लुटेरों का गिरोह है। इससे सतर्क रहना है।

पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। इस पर मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि जो विकास के प्रति समर्पित है, जो देश का विकास चाहता है, जो देश को विकसित भारत की दृष्टि में देख रहा है, पप्पू यादव क्या, कई विपक्ष के नेता हैं, अनचाहे रूप से उस पार्टी में हैं, आप देखते रहिए, पप्पू यादव भी आएंगे। ऐसे कई नेता अभी इंडी गठबंधन में मौजूद हैं। अभी आगे देखते रहिए, चुनाव आते-आते कई नेता विकास के साथ रहेंगे।

बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की बारी पर उन्होंने कहा कि भारत के एक-एक नागरिक के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ले रखी है। देश को विश्वास है कि जब तक बिहार में नीतीश सरकार और केंद्र में मोदी सरकार है, बिहार के लोग वोट देने से वंचित नहीं रहेंगे।

मंत्री ने कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं, वे बाहर के घुसपैठियों को अनधिकृत रूप से यहां बुलाकर वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिहार के लोगों का हक छीनना होगा। बंगाल ही नहीं, ऐसे कई राज्यों में जहां का डेमोग्राफी चेंज हो गया, यह आश्चर्यजनक विषय है, इसलिए एसआईआर हर जगह होना चाहिए।