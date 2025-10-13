Bihar Mahagathbandhan : सीट बंटवारा नहीं होने से भाकपा ने जताई नाराजगी, कहा- राजद-कांग्रेस त्याग का भावना दिखाए

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच, सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं होने से अब महागठबंधन के सहयोगी दलों में नाराजगी के स्वर फूटने लगे हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इससे पूरे राज्य में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में मायूसी छायी हुई है। इसलिए जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलें।

उन्होंने बिहार की सत्ता से एनडीए को हटाने के लिए राजद और कांग्रेस से त्याग की भावना दिखाने की अपील की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस की ओर से गंभीर खतरा पैदा किया जा रहा है। संविधान के बुनियादी आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता पर निर्मम हमले हो रहे हैं। धार्मिक सहिष्णुता पर चोट की जा रही है। सांप्रदायिक हिंसा और तनाव को पैदा किया जा रहा है। इन सबको देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मानती है कि भाजपा को सत्ता से हटाना, चाहे वह केंद्र हो या राज्य की सत्ता हो, वक्त की मांग है। एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए एक व्यापक वामपंथी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष दलों और शक्तियों की एकता आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार ‘बदलो सरकार, बचाओ बिहार’ नारे के साथ अपनी स्वतंत्र पहल करते हुए राजनीतिक अभियान चला रही है। अभियान का मुख्य मकसद एनडीए की जगह महागठबंधन की सरकार बनाना है।

उल्लेखनीय है कि रविवार को एनडीए ने सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। इस बीच, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है।