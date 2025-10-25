Bihar Political Debate : मुस्लिम मतदाता अगर बंधुआ वोट बैंक रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी : चिराग पासवान

पटना: बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। हालांकि इसके साथ ही एक नई बहस भी छिड़ गई है कि राज्य में किसी मुस्लिम चेहरे को आगे क्यों नहीं किया गया? इसी बीच, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर सवाल उठाए हैं।

चिराग पासवान का कहना है कि महागठबंधन न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और न उपमुख्यमंत्री। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के लिए भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "2005 में मेरे नेता और पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 'मुस्लिम मुख्यमंत्री' बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उपमुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?"

यह बहस उस समय शुरू हुई, जब मुकेश सहनी को महागठबंधन की तरफ से उपमुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। मुकेश सहनी 'मल्लाह' वर्ग से आते हैं, जिनकी पूरे बिहार में कुल आबादी लगभग 2.6 प्रतिशत मानी जाती है। वहीं, बिहार में इससे कहीं ज्यादा यानी करीब 17-18 फीसदी मुस्लिम आबादी बताई जाती है।

हालांकि, पिछले दिन तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर शेयर करके मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी और राजद एमएलसी कारी सोहैब मौजूद थे।

इस पर एआईएमआईएम के नेता और उत्तर प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष शौकत अली ने भी सवाल उठाए। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "बिहार इलेक्शन तक के लिए अब्दुल को तेजस्वी ने बड़ा सम्मान दिया। उड़न खटोला में बैठाया, पर डिप्टी मुख्यमंत्री तो नहीं देंगे।"

शौकत अली ने इससे पहले भी मुस्लिम चेहरे को सामने नहीं करने पर सवाल उठाए। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "2 प्रतिशत वाला उपमुख्यमंत्री, 13 प्रतिशत वाला मुख्यमंत्री और 18 प्रतिशत वाला दरी बिछावन मंत्री।" उन्होंने आगे कहा कि अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हमें भाजपा का भय दिखाया जाएगा।