RJD Assembly Controversy : रामविलास पासवान को 'बेचारा' कहने को लेकर लोजपा (रा) और राजद आए आमने-सामने 

बिहार विधानसभा में लोजपा का प्रदर्शन, राजद के बयान पर माफी की मांग
Feb 17, 2026, 11:24 PM
रामविलास पासवान को 'बेचारा' कहने को लेकर लोजपा (रा) और राजद आए आमने-सामने 

पटना: बिहार की राजनीति लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत नेता रामविलास पासवान को राजद के एक विधायक द्वारा 'बेचारा' कहने पर गरमाई हुई है। लोजपा (रामविलास) के सभी विधायक मंगलवार को विधानसभा परिसर में हाथ में तख्तियां लेकर जमकर प्रदर्शन किया और इस बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की।

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार की कार्यवाही शुरू होने के पहले लोजपा (रामविलास) के सभी विधायक परिसर में जमा हुए और राजद को दलित विरोधी बताते हुए जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान विधायक धरने पर बैठ गए।

लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजू तिवारी ने कहा कि हमारे नेता रामविलास पासवान के लिए जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उससे हमारी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा, "हम लोगों की मांग है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन में आकर जो उनके विधायक ने वक्तव्य दिया है, उसके लिए माफी मांगे। इसके बाद ही हम लोग अपना विरोध वापस लेंगे। उन्हें माफी मांगनी ही होगी।"

इधर, विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि राजद का दूसरे को नीचे दिखाने का ही संस्कार है। हम लोगों की मांग है कि राजद नेतृत्व इस बयान के लिए माफी मांगे। राजद के विधायक भाई बीरेंद्र ने इस विरोध को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि लोजपा (रामविलास) के जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। 'बेचारा' कोई असंसदीय शब्द नहीं है। 'बेचारा' शब्द का प्रयोग किसी के लिए भी किया जाता रहा है। ये लोग अपना टीआरपी बढ़ाने और मंत्री बनने के लिए बेचैन हैं।

लोजपा (रामविलास) पार्टी के विधायकों ने सोमवार को सदन में भी इसे लेकर हंगामा किया था। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पटना के कारगिल चौक पर जमकर प्रदर्शन किया और राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला भी जलाया। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने लोजपा के प्रमुख रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए 'बेचारा' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर पार्टी के नेता आपत्ति जता रहे हैं।

