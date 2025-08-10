Bihar Liquor Ban News : सीमावर्ती जिलों में सात महीने में 6,531 लीटर अवैध शराब जब्त, 45 तस्कर गिरफ्तार

पटना: वाले राज्य बिहार में तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इस दौरान प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले सात महीनों (जनवरी-जुलाई 2025) में झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर कुल 6,531 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है।

पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक 4,467 लीटर उत्तर प्रदेश, 1,949 लीटर झारखंड और 115 लीटर शराब पश्चिम बंगाल की सीमा से पकड़ी गई। इस दौरान 123 तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

शराबबंदी लागू होने के बाद पूरे राज्य में 4,09,10,714 लीटर शराब की जब्ती की गई, जिसमें से 98 प्रतिशत शराब नष्ट की जा चुकी है। इसके साथ ही, 1,48,432 वाहनों को शराब तस्करी के आरोप में जब्त किया गया, जिनमें से 96,060 वाहनों को नीलाम या जुर्माना लेकर मुक्त किया गया है। तस्करी पर निगरानी के लिए ड्रोन और मोटरबोट का उपयोग भी बढ़ाया गया है।

आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 तक ड्रोन से 21,331 छापेमारी की गई, जिनमें 1,589 केस दर्ज हुए और 7,31,461 लीटर शराब जब्त की गई। वहीं, मोटरबोट से 11,088 छापेमारी में 374 केस दर्ज किए गए और 1,76,684 लीटर शराब बरामद की गई।

बताया गया कि राज्य के 38 जिलों में चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान कुल 22,500 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें 16,211 शराब का सेवन करने के आरोपी और 6,395 शराब विक्रेता शामिल हैं। इस दौरान 2,374 वाहन भी जब्त किए गए।

यही नहीं, जनवरी से जुलाई तक औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में 43 अवैध शराब फैक्ट्रियां पकड़ी गईं, जिनमें 61 आरोपी गिरफ्तार हुए।

बताया गया कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल कुल 71 माफियाओं पर सीसीए (क्राइम कंट्रोल एक्ट) के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही, शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली 18,338 लीटर स्प्रिट भी विभिन्न जिलों से जब्त की गई और 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 19 वाहन भी जब्त हुए हैं।