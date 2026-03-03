Bihar Political News : निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए: नीरज कुमार

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि होली त्योहार के बाद उन्हें पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और निशांत सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने इन सभी संभावनाओं के बीच कहा कि निशांत कुमार काबिल हैं और उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए।

पटना में आईएएनएस से बातचीत में जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को लेकर जदयू के सदस्यों के साथ बिहार की आम जनता का भी मत है कि उन्हें आना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इससे असहज महसूस कर सकते हैं। निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इसे लेकर पूर्व और वर्तमान में भी हमारी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए हैं। निशांत कुमार को लेकर पार्टी नेतृत्व को आगे का फैसला लेना है।

एआई समिट मामले में जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि इतने बड़े आयोजन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो आचरण किया गया, कहीं से भी ठीक नहीं है। यह मामला कोर्ट में है, लेकिन ऐसा कृत्य करना ठीक नहीं था।

एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी के धरने को लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि ममता बनर्जी को जनता के हित में किए कार्य को उठाना चाहिए। अगर एसआईआर के जरिए नाम हटाए या जोड़े जा रहे हैं, तो क्या आपके नियुक्त बीएलओ ने कोई आपत्ति जताई। अगर कोई आपत्ति नहीं की गई तो आप जो मुद्दे उठा रही हैं वह सिर्फ झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल में दिए बयान पर नीरज कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने जनता के हित के मामलों के बजाय दूसरे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया है। सातवें वेतन आयोग को लागू करना कोई दान का काम नहीं है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरत है। इस संदर्भ में अगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोई बयान दिया है, तो यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का सरकारी कर्मचारियों के प्रति अच्छाई के बजाय दुश्मनी भरा रवैया दिखाता है।

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर केंद्र सरकार के स्टैंड पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के सवाल उठाने पर नीरज कुमार ने सोनिया गांधी का भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाना ठीक नहीं लगता। जब जरूरत होगी, डिबेट होगी और सेशन उसी हिसाब से बुलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दुनियाभर के अंदर भारत के लोग अपनी दक्षता के अनुसार काम करते हैं। जो लोग फंसे हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए भारत सरकार तत्पर है।

--आईएएनएस