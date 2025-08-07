भारत समाचार

Law Order Changes Bihar: बिहार में चुनाव से पहले 6 आईपीएस अधिकारियों और 26 डीएसपी का स्थानांतरण

चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 आईपीएस और 26 डीएसपी बदले गए।
Aug 07, 2025, 11:48 AM
पटना: बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। इससे पहले बिहार सरकार ने गुरुवार को छह भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों का तबादला किया है। इसके अलावा, 26 पुलिस उपाधीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। इसकी अधिसूचना बिहार गृह विभाग ने जारी कर दी है।

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी को पटना नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ)-1 से हटाकर एसडीपीओ-2 विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि, सहायक पुलिस अधीक्षक, वैशाली शैलजा को अगले आदेश तक हिलसा (नालंदा) एसडीपीओ-1 के रूप में भेजा गया है।

इसी तरह संकेत कुमार को सारण से रोहतास (बिक्रमगंज) एसडीपीओ बनाया गया है तथा सहायक पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर गरिमा को सरैया के एसडीपीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आईपीएस अधिकारी और बेगूसराय की सहायक पुलिस अधीक्षक साक्षी कुमारी को बेगूसराय के बलिया का एसडीपीओ तथा दरभंगा की सहायक पुलिस अधीक्षक कोमल मीणा को पटना के मसौढ़ी एसडीपीओ-1 की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस सेवा के 26 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। यह बदलाव कानून-व्यवस्था के लिए बेहद अहम बताया गया है। इनमें विभिन्न जिलों के एसडीपीओ शामिल हैं।

अधिसूचना के मुताबिक, मुजफ्फरपुर (पूर्वी) एसडीपीओ सहरियार अख्तर को अपर पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर का दायित्व सौंपा गया है। सुनीता कुमारी को सीतामढ़ी के पुपरी एसडीपीओ की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह डुमरांव के बीएमपी 18 के पुलिस उपाधीक्षक पोलस्त कुमार को बक्सर डुमरांव का एसडीपीओ बनाया गया है।

इसके अलावा, नव वैभव को पटना ट्रैफिक डीएसपी बनाया गया है। जबकि, रामकृष्णा को कटिहार का साइबर क्राइम डीएसपी बनाया गया है। इसी तरह राजेश कुमार को जमुई, झाझा के एसडीपीओ से हटाकर पुलिस उपाधीक्षक रेल मुजफ्फरपुर और प्रतीक्षारत विपिन कुमार को गया मुख्यालय- 2 का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा, कई एसडीपीओ के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है।

 

