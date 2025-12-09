Bihar Industrial Growth : बिहार में बंद पड़ी शुगर मिलों जैसे मुद्दों को सक्रिय रूप से सुलझा रहे सीएम नीतीश कुमार: नीरज कुमार

पटना: बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी के बाद सत्तापक्ष के नेता प्रदेश में उद्योगों की बहार आने की बात कर रहे हैं। इस बीच बिहार में शुगर मिल के उद्घाटन पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रवक्ता नीरज कुमार ने तारीफ की।

नीरज कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जनादेश मिलने के बाद से नीतीश कुमार ने एक दिन भी आराम नहीं किया है, जबकि विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि कोई जगह अलॉट नहीं की गई है। नीतीश कुमार बंद पड़ी शुगर मिलों जैसे मुद्दों को सक्रिय रूप से सुलझा रहे हैं। 2025 से 2030 तक बिहार में औद्योगीकरण के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।"

इंडिगो फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने संसद में इस मामले पर सफाई दी है। हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में ऐसी दिक्कतें न हों। यात्रियों को परेशानी हो रही है और इंडिगो को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यह जरूरी है कि एयरलाइन जनता के हित में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करे।"

संसद के शीतकालीन सत्र में 'वंदे मातरम' पर चर्चा को लेकर जदयू प्रवक्ता ने कहा, "इतिहास में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभा चुका है। अब इसे अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि देश की आजादी की लड़ाई में इसका एक खास स्थान है और संसद में अभी इस पर बहस चल रही है।"

संसद के शीतकालीन सत्र में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर खास चर्चा हो रही है। सोमवार को लोकसभा में चर्चा हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ शुरू हुई। मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होनी है।

--आईएएनएस