Bihar Independence Day 2025: अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी, पीटी परीक्षा में अब100 रुपये लगेंगे शुल्क: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार की घोषणा—बिहार के युवाओं को नौकरी, रोजगार और परीक्षा शुल्क में राहत
Aug 15, 2025, 05:45 AM
पटना:  बिहार में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग जोश और जुनून के साथ इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया। नीतीश कुमार ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जहाँ चलाई जा रही विकास योजनाओं की चर्चा की, वहीं कई घोषणाएं भी की।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से, जब से काम करने का मौका मिला, सभी धर्मों और जातियों के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने नौकरी और रोजगार की चर्चा करते हुए कहा कि हम लोगों की सरकार के द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है।

2020 में सात निश्चय-2 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, तो ये तो हो ही गया और बढ़ ही रहा है। अब तय किया है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं।

अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी के सभी आयोगों के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार की इस पहल से युवा और प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने घोषणा की कि उद्योग लगाने वालों को मुफ्त में सरकार जमीन देगी। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को पर्व त्योहार में अपने घर लौटने के लिए सरकार बसें चलाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया। अब नौकरी में भी उन्हें आरक्षण दे रहे हैं। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। इतनी संख्या दूसरे किसी राज्य में नहीं है।

नीतीश कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान हम लोगों ने विकास कार्यों को देखा। इसके बाद 430 नए विकास योजनाओं को स्वीकृति दे दी। अब हाल में ही सरकार ने कुछ नए कदम उठाए हैं। सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाएगी। अब प्रखंड स्तर तक दीदी की रसोई की सेवा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाने और 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर देने की भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए लगातार सहायता मिलने की बात कही।

 

 

