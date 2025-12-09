Bihar IAS Transfer : बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलाधिकारी भी बदले गए

पटना: बिहार में सोमवार को कई भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस क्रम में कई जिले के जिलाधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को अगले आदेश तक बेगूसराय का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि मधेपुरा के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह को पश्चिम चंपारण (बेतिया) के जिलाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।

इसी तरह शिवहर के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को सीवान का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि अरवल की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद का जिलाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का जिलाधिकारी बनाया है। बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी को शिवहर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण (छपरा) का जिलाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक विनोद दूहन को अररिया का, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक अभिषेक रंजन को मधेपुरा का जिलाधिकारी बनाया गया है।

अधिसूचना के मुताबिक, उद्योग विभाग तकनीकी विकास के निदेशक शेखर आनंद को शेखपुरा का जिलाधिकारी जबकि ऊर्जा विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी अमृता बैंस को अरवल का जिलाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक साहिला को बक्सर और कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह को कैमूर के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है। उनके पास सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव और बेल्ट्रॉन एमडी का अतिरिक्त प्रभार पूर्ववत बना रहेगा।

पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी को नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है। वे पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के एमडी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इसी तरह, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा को ग्रामीण कार्य विभाग का सचिव बनाया गया है। वे पूर्व की तरह सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव सह खान आयुक्त, बिहार राज्य खनिज विकास निगम के एमडी और बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव सरवणन एम को सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। योजना एवं विकास विभाग के सचिव सेंथिल कुमार नई व्यवस्था में एससी-एसटी कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, महादलित विकास मिशन के सीईओ और बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के एमडी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसके अलावा पीएचईडी के सचिव पंकज कुमार पाल को पथ निर्माण विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

--आईएएनएस