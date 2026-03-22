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Bihar Weather Alert : बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल

बिहार में तूफान और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित, किसानों और आम जनता को नुकसान।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 02:28 AM
बिहार: बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल

पटना: मौसम में अचानक आए बदलाव ने पूरे बिहार में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार से लेकर शनिवार तक आंधी, भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली कड़कने का सिलसिला जारी रहा।

खराब मौसम की वजह से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। बिजली गिरने से छह लोगों की जान चली गई और कम से कम दस अन्य घायल हो गए।

पटना, बगहा, बेतिया, बांका, गोपालगंज, रक्सौल और खगड़िया समेत कई जिलों में बारिश हुई है। पटना में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे, जबकि रक्सौल में जलभराव की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली गिरने से पेड़, संपत्ति और खेतों को भी नुकसान पहुंचा है।

गया जिले के डुमरिया और वजीरगंज इलाकों में बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई। इसी तरह, जमुई के चकाई इलाके में बिजली गिरने से 15 साल की एक छात्रा की जान चली गई। मोकामा में बिजली गिरने से पास में काम कर रहे दस मजदूर झुलस गए। सभी घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है और अब वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

इसी बीच, अररिया में तूफान के दौरान दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। किशनगंज में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक पोल्ट्री फार्म में हुई घटना में करीब 4 हजार मुर्गियों की जान चली गई। समस्तीपुर, पटना और मुजफ्फरपुर में ताड़ के पेड़ों पर बिजली गिरने से आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

खेती-बाड़ी पर भी खराब मौसम का बुरा असर पड़ा है। तेज हवाओं, बारिश और ओलों की वजह से मक्का और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।

चार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 60 किमी/घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। बाकी 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है।

शिवहर में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते शहरी और ग्रामीण, दोनों ही इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। खेरवा डर्प पंचायत में खराब मौसम की वजह से नवरात्रि समारोह के लिए लगाया गया एक पंडाल गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने, तूफान के दौरान खुले इलाकों से दूर रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया है, क्योंकि पूरे बिहार में मौसम का अस्थिर मिजाज बना हुआ है।

--आईएएनएस

 

 

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