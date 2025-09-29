भारत समाचार

Bihar Rail Connectivity : बिहार को तीन नई अमृत भारत और चार पैसेंजर ट्रेनों की मिलेगी सौगात, अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी

बिहार को तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 29, 2025, 03:01 AM
बिहार को तीन नई अमृत भारत और चार पैसेंजर ट्रेनों की मिलेगी सौगात, अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी

नई दिल्ली: बिहार को आधुनिक रेल संपर्क के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता मिलने वाली है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से राज्य को सात ट्रेनें समर्पित करेंगे, जिनमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मध्यम वर्ग और आम लोगों के बीच एक लोकप्रिय ट्रेन के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में देश भर में 12 ट्रेनों का संचालन करती है, जिनमें से 10 बिहार से चलती हैं। तीन और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने के साथ, कुल संख्या 15 हो जाएगी, जिनमें से 13 बिहार से चलेंगी। यह केंद्र की ओर से बिहारवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। रेल मंत्री और उपमुख्यमंत्री तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे- मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली (हैदराबाद के पास), दरभंगा से मदार जंक्शन (अजमेर के पास) और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) तक।

मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से दक्षिण भारत जाने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन होगी, जबकि छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली जाने वाली छठी अमृत भारत ट्रेन होगी।

ये अत्याधुनिक स्वदेशी ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत से बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। इनके संचालन से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

भारतीय रेलवे द्वारा विकसित, अमृत भारत एक्सप्रेस देश की रेल व्यवस्था में आधुनिकीकरण का प्रतीक बन गई है। यह ट्रेन न केवल एक तेज और किफायती यात्रा विकल्प है, बल्कि इसमें सेमी-ऑटोमैटिक कपलर, अग्नि संसूचन प्रणाली, सीलबंद गैंगवे और टॉक-बैक यूनिट जैसी उन्नत सुविधाएं भी हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहली बार गैर-वातानुकूलित डिब्बों में भी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

इससे पहले, बिहार में 10 अमृत भारत ट्रेनें चल रही थीं। इन तीन नई ट्रेनों के शुरू होने से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यह 'विकसित बिहार से विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

 

Amrit Bharat ExpressPatna JunctionBihar Rail ConnectivityTrain InaugurationAshwini VaishnawSamrat ChoudharyIndian Railways

Related posts

Loading...

More from author

Loading...