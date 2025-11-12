Bihar Exit Polls : पोलस्ट्रैट के आंकड़ों में एनडीए सरकार, भाजपा सबसे बड़ा दल, दूसरे नंबर पर राजद

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतदान मंगलवार को संपन्न हो गया, जिसके बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को भी कई एग्जिट पोल सामने आए। पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में भी बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने के आसार जताए जा रहे हैं।

पोलस्ट्रैट पोस्ट-पोल सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सबसे बड़े दल के रूप में उभरती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू तीसरे और राजद दूसरे पायदान पर है। एग्जिट पोल में भाजपा को 69 और सहयोगी दल जदयू को 56 सीटें दिख रही हैं। इसके साथ ही राजद को 66 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल में एनडीए 133 सीटों के साथ सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है और महागठबंधन को कुल 87 सीटें मिलने के आसार हैं।

पार्टीवार बात करें तो एनडीए में भाजपा को 69, जदयू को 56, लोजपा को 5, हम (एस) को 2 और आरएलएम को 1 सीट दी गई है। वहीं, महागठबंधन में राजद को 66, कांग्रेस को 9, सीपीआई (एमएल)(एल) को 10, सीपीआईएम को एक और वीआईपी को एक सीट मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को दो, जेजेडी को एक और निर्दलीय को एक सीट मिलती दिख रही है। जबकि, 19 सीटों पर कांटे की टक्कर है।

एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बिहार में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करिश्माई जोड़ी ने मतदाताओं पर प्रभाव छोड़ा है, जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर मतदाता भरोसा नहीं जता सके।

बिहार की मुख्य सीटों की बात करें तो अलीनगर की सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। यहां एनडीए से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। जबकि महागठबंधन से विनोद मिश्रा मैदान में हैं। वहीं, महुआ सीट पर जेजेडी का कब्जा होता दिख रहा है। यहां जेजेडी से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा सीट पर जदयू का कब्जा होता दिख रहा है। यहां से अनंत सिंह मैदान में हैं। घोसी सीट सीपीआई (एमएल) (एल) के खाते में जाती नजर आ रही है। यहां एनडीए से ऋतुराज कुमार और महागठबंधन से रामबलि यादव चुनाव लड़ रहे हैं।

बिहार की मुख्य सीटों में से एक, दानापुर, भाजपा के खाते में जा सकती है। यहां एनडीए से रामकृपाल यादव और महागठबंधन से रीतलाल यादव आमने-सामने हैं। छपरा सीट पर भाजपा का कब्जा आसान लग रहा है। यहां एनडीए से छोटी कुमार और महागठबंधन के खेसारी लाल यादव के बीच टक्कर है। लखीसराय सीट पर भाजपा का कब्जा होता दिख रहा है। यहां एनडीए से विजय सिन्हा और महागठबंधन से अमरेश कुमार ताल ठोक रहे हैं। कुचायकोट सीट भी सीपीआई (एमएल) (एल) के खाते में जा रही है। राघोपुर सीट पर एक बार फिर राजद का कब्जा हो सकता है। यहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं।

बिहार में सभी 243 सीटों पर एग्जिट पोल ने कुछ इस तरह से परिणाम दिखाए हैं।

वाल्मीकि नगर में कांटे की टक्कर, रामनगर (एससी) में कांटे की टक्कर, नरकटियागंज में भाजपा, बगहा में कांटे की टक्कर, लौरिया में भाजपा, नौतन में कांटे की टक्कर, चनपटिया में कांटे की टक्कर, बेतिया में भाजपा, सिक्ता में जदयू, रक्सौल में कांटे की टक्कर, सुगौली में एलजेपी, नरकटिया में राजद, हरसिद्धि (एससी) में कांटे की टक्कर, गोविंदगंज में राजद, केसरिया में एलजेपी, कल्याणपुर में कांटे की टक्कर, पिपरा (ईसी) में भाजपा, मधुबन में भाजपा और मोतिहारी में राजद को बढ़त।

चिरैया और ढाका में भाजपा, शिवहर में भाजपा, रीगा में कांटे की टक्कर, बथनाहा (एससी) में भाजपा, परिहार में आईएनडी, सुरसंड में राजद, बाजपट्टी में राजद, सीतामढ़ी में राजद, रून्नीसैदपुर में जदयू बेलसंड में राजद, हरलाखी में जदयू, बेनीपट्टी में भाजपा, खजौली में भाजपा, बाबूबरही में राजद, बिस्फी में राजद, मधुबनी में राजद, राजनगर (एससी) में भाजपा, झंझारपुर में भाजपा, फुलपरास में जदयू, लौकहा में राजद, निर्मली में राजद, पिपरा में सीपीआई (एमएल) (एल), सुपौल में जदयू, त्रिवेणीगंज (अ.जा.) में राजद, छातापुर में राजद, नरपतगंज में भाजपा, रानीगंज (एससी) में राजद, फारबिसगंज में कांटे की टक्कर, अररिया में कांग्रेस, जोकीहाट में कांटे की टक्कर, सिकटी में भाजपा, बहादुरगंज में कांग्रेस, ठाकुरगंज में एआईएमआईएम, किशनगंज में कांग्रेस, कोचाधामन में राजद, अमौर में एआईएमआईएम, बैसी में राजद, कस्बा में कांग्रेस, बनमनखी (एससी) में भाजपा, रुपौली में राजद, धमदाहा में जदयू, पूर्णिया में भाजपा, कटिहार में वीआईपी, कदवा में कांग्रेस, बलरामपुर में सीपीआई (एमएल) (एल), प्राणपुर में राजद, मनिहारी (एसटी) में कांग्रेस, बरारी में कांग्रेस, कोरहा (एससी) में भाजपा, आलमनगर में जदयू, बिहारीगंज में राजद और सिंहेश्वर (एससी) में राजद को बढ़त।

मधेपुरा में राजद, सोनबर्षा (एससी) में कांग्रेस, सहरसा में भाजपा, सिमरी बख्तियारपुर में राजद, महिषी में राजद, कुशेश्वरस्थान (एससी) में जदयू, गौरा बौराम में भाजपा, बेनीपुर में जदयू, अलीनगर में भाजपा, दरभंगा ग्रामीण में जदयू, दरभंगा में भाजपा, हायाघाट में भाजपा, बहादुरपुर में राजद, केवटी में राजद, जाले में भाजपा, गायघाट में जदयू, औराई में भाजपा, मीनापुर में जदयू, बोचहा (एससी) में राजद, सकरा (अजा) में जदयू, कुरहनी में भाजपा, मुजफ्फरपुर में भाजपा, कांटी में जदयू, बरुराज में भाजपा, पारू में राजद, साहेबगंज में भाजपा, बैकुंठपुर में भाजपा, बरौली में जदयू, गोपालगंज में भाजपा, कुचायकोट में जदयू, भोरे (एससी) में सीपीआई (एमएल) (एल), हथुआ में राजद, सीवान में भाजपा, जीरादेई में सीपीआई (एमएल) (एल), दरौली (एससी) में सीपीआई (एमएल) (एल) को बढ़त।

रघुनाथपुर में राजद, दरौंदा में भाजपा, बड़हरिया में जदयू, गोरियाकोठी में भाजपा, महाराजगंज में जदयू, एकमा में जदयू, मांझी में जदयू, बनियापुर में भाजपा, तरैया में राजद, मढ़ौरा में राजद, छपरा में भाजपा, गरखा (एससी) में राजद, अमनौर में भाजपा, परसा में राजद, सोनपुर में भाजपा, हाजीपुर में राजद, लालगंज में राजद, वैशाली में जदयू, महुआ में जेजेडी, राजापाकर (एससी) में जदयू, राघोपुर में राजद, महनार में जदयू, पातेपुर (एससी) में भाजपा, कल्याणपुर (एससी) में जदयू, वारिसनगर में सीपीआई (एमएल) (एल), समस्तीपुर में जदयू, उजियारपुर में राजद, मोरवा में राजद, सरायरंजन में जदयू, मोहिउद्दीननगर में कांटे की टक्कर, विभूतिपुर में सीपीआईएम, रोसड़ा (एससी) में भाजपा, हसनपुर में राजद, चेरिया बरियारपुर में कांटे की टक्कर, बछवाड़ा में भाजपा, तेघड़ा में भाजपा, मटिहानी में जदयू, साहेबपुर कमाल में एलजेपी, बेगूसराय में भाजपा, बखरी (एससी) में कांटे की टक्कर, अलौली (एससी) में राजद को बढ़त।

खगड़िया में जदयू, बेलदौर में जदयू, परबत्ता में राजद, बिहपुर में भाजपा, गोपालपुर में जदयू, पीरपैंती (एससी) में भाजपा, कहलगांव में जदयू, भागलपुर में भाजपा, सुल्तानगंज में जदयू, नाथनगर में राजद, अमरपुर में जदयू, धौरैया (एससी) में राजद, बांका में भाजपा, कटोरिया (अ.जा.) में राजद, बेलहर में जदयू, तारापुर में भाजपा, मुंगेर में भाजपा, जमालपुर में जदयू, सूर्यगढ़ा में जदयू, लखीसराय में भाजपा, शेखपुरा में जदयू, बरबीघा में जदयू, अस्थावां में जदयू, बिहारशरीफ में भाजपा, राजगीर (एससी) में जदयू, इस्लामपुर में जदयू, हिलसा में जदयू, नालंदा में जदयू, हरनौत में जदयू, मोकामा में जदयू, बाढ़ में भाजपा, बख्तियारपुर में राजद, दीघा में भाजपा, बांकीपुर में भाजपा, कुम्हरार में भाजपा, पटनासाहिब में भाजपा, फतुहा में राजद, दानापुर में भाजपा, मनेर में राजद को बढ़त।

फुलवारी (एससी) में जदयू, मसौढ़ी (एससी) में राजद, पालीगंज में सीपीआई (एमएल) (एल), बिक्रम में भाजपा, संदेश में राजद, बरहरा में भाजपा, आरा में भाजपा, अगिआंव (एससी) में सीपीआई (एमएल) (एल), तरारी में भाजपा, जगदीशपुर में जदयू, शाहपुर में भाजपा, ब्रह्मपुर में एलजेपी, बक्सर में भाजपा, डुमरांव में जदयू, राजपुर (अजा) में जदयू, रामगढ़ में भाजपा, मोहनिया (एससी) में भाजपा, भभुआ में कांटे की टक्कर, चैनपुर में जदयू, चेनारी (एससी) में कांग्रेस, सासाराम में राजद, करगहर में जदयू, दिनारा में आरएलएम, नोखा में जदयू, डेहरी में एलजेपी, काराकाट में सीपीआई (एमएल) (एल), अरवल में भाजपा को बढ़त।

कुर्था में जदयू, जहानाबाद में राजद, घोसी में सीपीआई (एमएल) (एल), मखदुमपुर (एससी) में राजद, गोह में कांटे की टक्कर, ओबरा में राजद, नबीनगर में राजद, कुटुम्बा (एससी) में हम (एस), औरंगाबाद में भाजपा, रफीगंज में जदयू, गुरुआ में राजद, शेरघाटी में राजद, इमामगंज में राजद, बाराचट्टी (एससी) में राजद, बोधगया (अ.जा.) में राजद, गया टाउन में भाजपा, टिकारी में राजद, बेलागंज में राजद, अतरी में राजद, वजीरगंज में कांटे की टक्कर, रजौली (अ.जा.) में राजद, हिसुआ में भाजपा, नवादा में जदयू, गोविंदपुर में कांटे की टक्कर, वारसलीगंज में कांटे की टक्कर, सिकंदरा में हम (एस), जमुई में भाजपा, झाझा में राजद, और चकाई में राजद को बढ़त।

--आईएएनएस