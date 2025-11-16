Bihar Elections : सिर्फ बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की हालत खराब: महेश शर्मा

नोएडा: बिहार चुनाव में एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) को प्रचंड जीत मिली। वहीं, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी एवं विपक्षी इंडिया ब्लॉक का प्रमुख सदस्य कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। शनिवार को नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा।

भाजपा सांसद महेश शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "कांग्रेस की सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हालत खराब है। कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? उनका कितना प्रतिशत वोट प्रतिशत है? कितने राज्यों में वे बिल्कुल जीरो पर हैं? ऐसे में कांग्रेस की सिर्फ बिहार में हार नहीं है। आने वाले समय में यह हार और राज्यों में देखने को मिलेगी।"

उन्होंने कहा, "अब अन्य पार्टियां और कांग्रेस के सहयोगी दल भी यह मानने लगे हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़कर कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा नकारात्मक भाव और पैदा होता है। इसके इशारे आपने सभी जगहों पर देखे।"

इससे पहले महेश शर्मा ने बिहार की जीत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर मार्गदर्शन में एनडीए को अभूतपूर्व, ऐतिहासिक एवं प्रचंड जनादेश देने पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार की जनता ने पीएम मोदी के प्रखर नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वास्तव में वह जनादेश बिहार के किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं वंचितों के सशक्तिकरण की बुलंद आवाज है। एक बार पुनः बिहार की जनता को हृदय से धन्यवाद एवं भाजपा सहित समूचे एनडीए दलों के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को नमन करता हूं।"

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार को सामने आए। 243 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ रही। वहीं, प्रदेश की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 25 सीटें मिलीं।

--आईएएनएस