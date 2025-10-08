भारत समाचार

Bihar Elections : आचार संहिता लागू, अभी तक नहीं हटे चुनावी बैनर-पोस्टर

कैमूर में आचार संहिता के बाद बैनर हटाने व 2 करोड़ से अधिक की जब्ती
Oct 08, 2025, 02:53 AM
कैमूर: विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी-बिहार बॉर्डर पर वाहनों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन सड़कों पर चुनावी बैनर-पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से बैनर और पोस्टर नहीं उतारे जा रहे हैं।

कैमूर जिले में अभी भी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हैं, उन्हें हटाने के लिए संबंधित प्रखंडों और नगर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके बाद भी उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। मोहनिया-पटना मुख्य मार्ग सहित प्रखंड क्षेत्र में मोहनिया-बक्सर मुख्य मार्ग पर एनडीए और महागठबंधन के बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगे हुए हैं।

मोहनिया एसडीएम अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि शनिवार से आचार संहिता लगने के बाद ही जितने भी बैनर-पोस्टर राजनीतिक दलों के हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां भी पोस्ट नहीं हटे हैं, उन्हें जल्द हटा लिया जाएगा। सभी विभाग के अधिकारियों को चुनाव के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं, इस अभियान के तहत पुलिस और एजेंसियों ने अब तक बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री जब्त की है, जिसकी कुल अनुमानित राशि लगभग 2.04 करोड़ रुपए है। जब्त किए गए में 128 लाख रुपए की शराब, 61.17 लाख रुपए के नशीले पदार्थ और नकद राशि है।

निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी, आयकर, नॉरकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें लगातार संयुक्त अभियान चला रही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों को निगरानी मजबूत करने और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, ताकि मतदाता बिना किसी प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें।

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और प्रशासन को जिले में कानून व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने को कहा गया है, जिससे चुनाव के दौरान माहौल न खराब किया जा सके।

 

