Bihar Election: जेन जी पीएम मोदी के साथ, एनडीए को वोट करेंगे, बनेगी डबल इंजन की सरकार: शाहनवाज हुसैन

Dainik Hawk
Dainik Hawk·
Nov 02, 2025, 08:10 AM
भागलपुर:  भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं के संबंध में दावा किया है कि वे पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं और एनडीए के समर्थन में अपना वोट डालेंगे।

बिहार की जनता पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के साथ है तथा बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी।

भागलपुर में आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। बिहार में डबल इंजन सरकार 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।

महागठबंधन के चुनावी अभियान को लेकर तंज कसते हुए भाजपा नेता ने कहा कि कैंपेन में महागठबंधन पूरी तरह पिछड़ गया है और बड़ी आंतरिक फूट का सामना कर रहा है। भागलपुर जिले में दो सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। एक-एक जिले में दो-दो सीटों पर फ्रेंडली फाइट है।

भाजपा नेता ने कहा कि बिहार की जनता समझ चुकी है कि यह राजद कांग्रेस के लोग दुश्मन की तरह एक दूसरे को हराने में लगा है।

बिहार में पीएम मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे के बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाती है। बिहार के लोगों की उम्मीद पीएम मोदी और नीतीश हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए हम लोग अपना एक संकल्प लेकर आए हैं। हम लोगों ने कहा है कि युवाओं के लिए रोजगार, महिला सशक्तीकरण के लिए काम किया जाएगा। एयरपोर्ट, हाईवे बनाने का का वादा किया है। वे वादे पूरे होंगे।

भाजपा नेता ने कहा कि यंग वोटर पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ हैं। बिहार में जंगलराज नहीं आने देंगे। पीएम मोदी के साथ सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बिहार की पूरी जनता एक साथ है।

बताते चले कि बिहार में दो चरण में मतदान कराए जाएंगे और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

 

