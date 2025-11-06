Samrat Chaudhary Statement : बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 में से 100 सीट जीत रहा एनडीए: सम्राट चौधरी

पटना: बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले चरण में 121 में से 100 सीट जीतने का दावा किया है।

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कहा, "पहले चरण में जिस तरह से लोगों ने घर से निकलकर वोट दिया है, उससे पता चलता है कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार आ रही है और अभी कर मिली जानकारी के अनुसार एनडीए 100 सीटों पर जीत रहा है। यह 2010 को ब्रेक करने वाला रिजल्ट आने वाला है।"

उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद मैं सबसे पहले बिहार प्रशासन, बिहार की जनता और चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से बिहार के आम मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले, उससे साफ पता चलता है कि इस चुनाव में मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से 5 प्रतिशत ज्यादा रहा है।

सम्राट चौधरी ने कहा, "यह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का असली चरित्र है और बिहार की जनता इसे अच्छी तरह जानती है। समय आने पर सबका इलाज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आज मैं बिहार की जनता को एनडीए को प्रचंड बहुमत देने के लिए बधाई देना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी अपनी सीट नहीं बचा रहे हैं और चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं। जिस तरह 2010 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार से कोई चुनाव नहीं जीता था, उसी तरह इस बार भी देखने को मिलने वाला है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता सब पहले से ही जान चुकी थी, इसीलिए पहले चरण में ही इनको वोट नहीं किया है। जनता को आज भी जंगलराज का वो दिन याद है जब जनता परेशान होती थी और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं था, इसीलिए जनता इनको दोबारा मौका नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों से खुश है और उनको भी पता है कि बिहार का विकास कौन करने वाला है।

--आईएएनएस