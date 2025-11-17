Bihar Election Controversy : रोहिणी आचार्य मामले पर सपा ने किया किनारा, बताया पारिवारिक मामला

लखनऊ: बिहार चुनाव के नतीजों के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद से बदसलूकी का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद से प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए टिप्पणी से इनकार किया।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमारी पार्टी लालू यादव के परिवार में जो कुछ चल रहा है, उसपर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। यह उनका पारिवारिक मामला है। परिवार में जब चार सदस्य होते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ मतभेद भी होते हैं। समाजवादी पार्टी को इसपर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि यह राजनीति नहीं बल्कि उनका पारिवारिक विषय है।"

बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद हो रही समीक्षा पर उन्होंने कहा, "चुनाव में हार को लेकर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के अनुसार चुनाव आयोग ने जो एसआईआर का कार्य किया, वो नहीं किया जाना चाहिए था। भाजपा के जिम्मेदार नेता एक की जगह दो-दो राज्यों में वोट डालते हुए नजर आते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। चुनाव के दौरान भी लोगों के अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। चुनाव आयोग ने बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया है।"

सपा प्रवक्ता ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार पर दिए हालिया बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "महबूबा मुफ्ती के बयान पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाजपा ने देश की जनता से जो वादे किए थे, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बात कही थी, उस सुरक्षा के मामले में भाजपा सरकार फेल साबित हुई है।"

दिल्ली धमाके में गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा, "दिल्ली धमाके को लेकर एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। एजेंसियों ने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया है। हमारी पार्टी की चिंता देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर है। हम चिंतित हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में ब्लास्ट हो गया और बहुत से परिवारों ने अपने लोगों को खोया। भाजपा सरकार ने 2014 में जो वादा किया था, उसे पूरा करना चाहिए।" उन्होंने सऊदी अरब बस दुर्घटना पर भी संवेदना व्यक्त की।

--आईएएनएस