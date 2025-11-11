NDA Victory : एनडीए की बंपर जीत तय, महागठबंधन का सूपड़ा साफ : रोहन गुप्ता

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता, खासतौर पर महिलाएं, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने दावा किया है कि एनडीए की बंपर जीत तय है और महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने वाला है।

पटना में आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण में हमने देखा कि मतदाताओं ने रिकॉर्ड प्रतिशत में मतदान किया। कुछ ऐसी ही तस्वीर दूसरे चरण में भी देखने को मिल रही है।

उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हैं। खासतौर पर महिलाएं एनडीए सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर मत का प्रयोग कर रही हैं।

महिला मतदाताओं का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं से हमारी माताएं, बहनें सभी प्रभावित हैं और आशीर्वाद के तौर पर अपना वोट एनडीए को दे रही हैं। मुझे खुशी है कि भारी तादाद में महिलाएं मत का प्रयोग कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता 20 साल के बाद भी सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगा रही है। दूसरी ओर जंगलराज वाली तस्वीर बिहार की जनता भूल नहीं पाई है। आज के युवा जब अपने माता-पिता से जंगलराज के बारे में कहानी सुनते हैं तो डर जाते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कभी भी जंगलराज को बिहार की सत्ता नहीं दे सकती है। बिहार की जनता विकास कार्यों के साथ चलेगी और एनडीए की सरकार सुनिश्चित करेगी।

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में रोहन गुप्ता ने कहा कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें साफ बता रही है कि भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है। उनका बढ़ता विश्वास ही बिहार के बदलाव और स्थिरता का सबसे बड़ा संकेत है।

उन्होंने आगे लिखा कि लोकतंत्र के इस पर्व पर मतदान करें और अपने प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। आपका एक मत बिहार को बेहतर सड़कों, मजबूत कानून-व्यवस्था, अधिक अवसरों और स्थिर शासन की ओर ले जा सकता है। आइए, विकास और सुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए बिहार के लिए एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में मतदान करें। आपका वोट बिहार का भविष्य है।

--आईएएनएस