Bihar Election Results : राजद नेता सुनील कुमार की 'चेतावनी' पर भाजपा और जदयू का पलटवार, कहा- हताशा में बदली भाषा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इसे लेकर शुक्रवार को मतगणना होगी। इससे पहले बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच, राजद के नेता सुनील कुमार सिंह द्वारा चुनाव आयोग और प्रशासन को दी गई खुली चुनौती को लेकर भाजपा और जदयू ने पलटवार किया है।

बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजद हार की आहट से हताशा में है और हताशा में लोगों की भाषा बदल जाती है। बिहार की जनता और मतदाता ने एनडीए को जनादेश दिया है। जिस तरह का माहौल है, उससे साफ है कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जनता और मतदाता उन्हें जवाब देती है।

इधर, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार में स्वच्छ मतदान हुआ है। एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने बिहार में जो एसआईआर कराया, उससे भी मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम कटे जिनकी मृत्यु हो गई थी। इस दौरान कहीं से कोई शिकायत नहीं आई।

उन्होंने राजद के नेता के बयान को लेकर आगे कहा कि ऐसी ही राजनीति पहले भी करते रहे हैं। यह किस तरह की भाषा है? जिस जंगलराज के खिलाफ लोगों ने मतदान किया, यह वही भाषा है। उन्होंने कहा, "वे ऐसे ही बिहार चलाते रहे, जिसमें भड़काना, जातीय दंगा कराना, धार्मिक उन्माद फैलाना, यही करते रहे हैं और आज भी उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बिहार की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है।"

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए और उससे पहले 6 नवंबर को पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। मतगणना 14 नवंबर को होनी है। मतगणना को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।

--आईएएनएस