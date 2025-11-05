Bihar Election : बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार: मृत्युंजय तिवारी

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बुधवार को दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एनडीए जितने चाहे, उतने पैंतरे कर लें, लेकिन इस बार उन्हें हार का मुंह देखने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। प्रदेश की जनता एनडीए की सरकार से नाखुश है। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये लोग गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं और बिहार में कट्टा की बात करते हैं। इस तरह की स्थिति अब बिहार की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करने वाली है।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को प्रदेश की 121 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता ने बदलाव का पूरा मन बना लिया है। प्रदेश में इस बार बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी यादव को सीएम पद की कमान सौंपने के लिए सूबे की जनता तैयार है।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हम पहले जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके बाद ही प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाने पर विचार करेंगे, ताकि राजनीतिक मोर्चे पर स्थिति किसी भी सूरत में विषम न हो।

साथ ही, उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके राज्य में वैसे भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए यह बेहतर रहेगा कि वे पहले अपने राज्य की चुनौतियों का समाधान करें। इसके बाद किसी दूसरे पर हस्तक्षेप करें, क्योंकि अगर वे पहले अपने ही राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों में उनके लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाएगी।

--आईएएनएस