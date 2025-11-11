Bihar Elections : बिहार चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी, मतदाताओं में दिख रहा खास उत्साह

पटना: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं। हर जिले से मतदाताओं की अलग-अलग राय और उम्मीदें सामने आ रही हैं।

कटिहार के एक मतदाता ने मतदान के बाद आईएएनएस से कहा, "महिलाओं की प्रगति जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार इस दिशा में पूरा सहयोग देगी।"

कटिहार के कई मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की उपस्थिति खास तौर पर नजर आई, जो आत्मनिर्भर बिहार की झलक पेश कर रही थीं।

पूर्णिया के एक मतदाता ने कहा, "मुद्दा विकास का है। सड़क, बिजली और पानी यही लोगों की मुख्य चिंता है।"

बांका में पहली बार वोट डालने वाले एक युवा मतदाता ने कहा, "मैंने पहली बार वोट दिया और विकास को ध्यान में रखकर ही अपना वोट डाला।" युवा मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे जोश से हिस्सा ले रहे हैं।

मधुबनी के मतदाताओं ने सरकार के कामकाज की खुलकर तारीफ की। एक मतदाता ने कहा, "सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर तरफ विकास दिख रहा है। पहले हालत बहुत खराब थी, लेकिन पिछले 10 से 15 साल में जबरदस्त तरक्की हुई है।"

गयाजी के मतदाताओं में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर खास उत्साह दिखा। एक मतदाता ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा हूं।"

जहानाबाद में विनोद कुमार ने मतदान के बाद कहा, "मुख्य मुद्दा यही है कि जो भी सरकार बने, वह बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करे। नाली, सड़क, बिजली और अपराध पर नियंत्रण हमारी प्राथमिकताएं हैं। पहले मैं चुनाव ड्यूटी पर होता था और बैलेट से वोट देता था। इस बार ड्यूटी नहीं मिली, इसलिए मैं यहां का पहला मतदाता बन सका।"

एक मतदाता ने कहा, "पहले सुरक्षा, फिर विकास। सड़कों और अन्य ढांचागत सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। इस सोच के साथ ही हम मतदान करने पहुंचे हैं। मतदान व्यवस्था भी बहुत अच्छी है।"

--आईएएनएस