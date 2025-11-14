भारत समाचार

Bihar Election Results : बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपना नेतृत्व बदलने पर विचार करे: हेमंत खंडेलवाल

बिहार में एनडीए की जीत पर भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरे में लिया
भोपाल: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और एनडीए की बड़ी जीत पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस को अपना नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस को वर्तमान के नेतृत्व में लगातार हार मिल रही है।

बिहार चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बड़ी बढ़त हासिल कर चुका है और उसके नेतृत्व में सरकार बनना तय है। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष से एक ही सवाल है कि उन्हें अपने आप पर विचार करना चाहिए, खासकर कांग्रेस पार्टी को। उनके नेता कैसे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। उन्हें अपना नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में विपक्ष को लगातार बड़ी हार मिल रही है।

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में हर दल का नेतृत्व ऐसा रहे जिससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए ने भारी बहुमत हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा और एनडीए की जीत हुई है, उसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद।

खंडेलवाल ने आगे कहा कि जनता ने मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। यह चुनाव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लड़ा गया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण एनडीए की जीत हुई। मध्य प्रदेश के बहुत से कार्यकर्ता बिहार के चुनाव में लगे थे। बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि गरीब वर्ग का कल्याण करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को अपना समर्थन दिया है। आमजन जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही सिर्फ सक्षम नेतृत्व दे सकते हैं।

