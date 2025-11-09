भारत समाचार

Bihar Election 2025 : सम्राट चौधरी ने जीत का किया दावा, बोले- एनडीए तैयार, अबकी बार 200 पार

सम्राट चौधरी बोले, बिहार में फिर नीतीश-मोदी की सरकार, एनडीए 200 पार करेगा।
Nov 10, 2025, 05:04 AM
बांका: अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के शंभूगंज में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज कुशवाहा के समर्थन में जनता से एनडीए को वोट देने की अपील की।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में विकास और सुशासन की सरकार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए 200 से ज्यादा सीट जीतने जा रहा है। पहले फेज में एनडीए को 100 से ज्यादा सीट मिली हैं और दूसरे फेज में भी 100 से ज्यादा सीट मिलेंगी।

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा है। सीएम नीतीश कुमार ने काम किया है और आगे भी प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया है। अगर विकास की बात की जाए तो बिहार में हर क्षेत्र में उल्‍लेखनीय काम हुआ है। जनता सीएम नीतीश के काम से प्रसन्‍न है। बिहार के लोगों से मेरी अपील है कि एक-एक वोट पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और प्रदेश के विकास के लिए दें। बिहार की जनता ने एनडीए को चुन लिया है।

इससे पहले, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट कर कहा, 'अमरपुर में एनडीए की लहर। बांका की अमरपुर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी जयंत राज के समर्थन में आयोजित भव्य रोड शो में जन-जन का उत्साह एनडीए के प्रचंड विजय की झलक है। अमरपुर में गूंज रहा है- 'फिर एक बार एनडीए सरकार।'

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 160 से ज्‍यादा सीटें मिलेंगी। प्रदेश में 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा और चुनाव परिणाम 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे।

--आईएएनएस

 

 

