Bihar Election NDA : बिहार की जनता को विकास पसंद, बनेगी भारी बहुमत से एनडीए सरकार: दिलीप जायसवाल

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि एनडीए भारी बहुमत से अगली सरकार बनाने जा रही है।

पटना में आईएएनएस से बातचीत के दौरान बिहार भाजपा चीफ ने कहा कि बिहार के मतदाता और जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और बिहार में एनडीए सरकार दो-तिहाई बहुमत के साथ बनने जा रही है।

उन्होंने कहा कि बिहार का समग्र माहौल दर्शाता है कि जनता विकास के पक्ष में है, जो हमेशा से एनडीए का प्रमुख एजेंडा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देती है और एनडीए का मुख्य उद्देश्य विकसित बिहार के सपने को साकार करना है।

महागठबंधन पर तंज कसते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता जंगलराज नहीं चाहती, बल्कि एनडीए की सरकार बनाना चाहती है। महागठबंधन के लोग सिर्फ भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन जनता उनके भ्रमजाल में इस बार नहीं आने वाली है।

जायसवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी जुमलेबाजी को जनता पसंद नहीं करती और राहुल गांधी तथा तेजस्वी यादव पर जनता का भरोसा नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि एनडीए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। पांच पांडवों के चट्टान की तरह एनडीए ने चुनावी अभियान शुरू किया है और 243 सीटों पर मजबूती से मुकाबला करेगी।

जायसवाल ने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने मन बना लिया है कि विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है।

उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा अलग से चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में दो चरण में मतदान कराए जाएंगे। 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि वे बिहार में अगली सरकार बनाने जा रहे हैं।

