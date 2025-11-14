Bihar Election Trends : नतीजों ने कांग्रेस की ‘वैचारिक और तुष्टीकरण’ प्रवृत्ति पर बहस छेड़ी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बिहार में व्यापक जीत की ओर अग्रसर है। ताजा रुझानों के अनुसार एनडीए 202 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), आरजेडी और छोटे सहयोगियों सहित महागठबंधन सिर्फ 34 सीटों के साथ पीछे चल रहा है।

विश्लेषकों और भाजपा के रणनीतिकारों ने इस भारी अंतर को कांग्रेस के कथित वैचारिक बदलाव और 'तुष्टिकरण से प्रेरित राजनीति' के प्रति मतदाताओं के असंतोष का संकेत बताया है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पर्यवेक्षकों और भाजपा रणनीतिकारों ने पाया कि कई पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी से मोहभंग की स्थिति में हैं, क्योंकि पार्टी अपनी पुरानी विचारधारा से हटकर माओवादी प्रभाव और मुस्लिम तुष्टिकरण के मिश्रण की ओर बढ़ रही है, जिसे कभी-कभी राजनीतिक टिप्पणियों में 'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस' कहा जाता है।

यह कहानी कांग्रेस के हालिया ट्रैक रिकॉर्ड पर चल रही व्यापक बहस को प्रतिध्वनित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कांग्रेस के संस्थागत फैसलों की आलोचना की थी। उन्होंने 2014 में पार्टी के सत्ता छोड़ने से पहले वक्फ बोर्ड को संपत्तियों के हस्तांतरण को धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की कीमत पर कथित तुष्टिकरण का उदाहरण बताया था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की पूर्व की टिप्पणियों को भी उजागर किया था, जिन्होंने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान विवादास्पद रूप से कांग्रेस की तुलना मुस्लिम समुदाय से की थी और दावा किया था कि इस तरह की टिप्पणियां समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित कर सकती हैं।

राजनीतिक विश्लेषक कर्नाटक, तेलंगाना और अन्य राज्यों में कई विवादास्पद मुद्दों की ओर इशारा करते हुए तर्क देते हैं कि विशिष्ट समुदायों को लक्षित कल्याणकारी वादे, धार्मिक संस्थानों से संबंधित कानूनों को चुनौती और जनसांख्यिकीय राजनीति पर बयानों ने सामूहिक रूप से पहचान-केंद्रित रणनीतियों के बारे में मतदाताओं की धारणा को मजबूत किया है।

तीन तलाक, नागरिकता संशोधन अधिनियम और सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के तरीके जैसे अन्य विवादास्पद मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा में चुनिंदा हस्तक्षेप के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।

विश्लेषकों का मानना ​​है कि इन प्रवृत्तियों ने व्यापक राजनीति से हटकर संकीर्ण, पहचान-केंद्रित मंचों की ओर रुख करने में योगदान दिया होगा, जिसने बिहार के चुनावी नतीजों को आकार दिया।

--आईएएनएस