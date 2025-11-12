भारत समाचार

Bihar Election Exit Poll : बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, एग्जिट पोल सही साबित होंगे: राजीव रंजन प्रसाद

एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत, नीतीश कुमार की वापसी तय बताई गई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 12, 2025, 03:14 AM
बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, एग्जिट पोल सही साबित होंगे: राजीव रंजन प्रसाद

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। मतदान खत्म होने के बाद मंगलवार को आईएएनएस-मैटराइज का एग्‍ज‍िट पोल सामने आया। एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है।

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए एग्जिट पोल को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, "आईएएनएस-मैटराइज ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें रुझान के आधार पर एनडीए की सरकार बन रही है। इस बार एनडीए को अभूतपूर्व जनादेश मिलने जा रहा है। फिर से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है।"

उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर विपक्ष के नेताओं का बयान सुना जाए तो उसी से सब साफ हो जा रहा है। जब भी विपक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है, जनता ने हमेशा पलटकर जवाब दिया है। इस बार भी उन लोगों को जवाब मिलने वाला है। 14 नवंबर को जनता का जवाब सबको पता चल जाएगा।

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। एनडीए चुनाव जीत गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।

महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल दो गठबंधनों के बीच का था। हम लोग पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि जनता में महागठबंधन की लोकप्रियता भी खत्म हो रही है।

जेडीयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस बार वोट प्रतिशत का फासला और बढ़ने वाला है और एक बड़ी बढ़त के साथ एनडीए की वापसी हो रही है। इस बार वोट प्रतिशत भी ज्यादा पड़े हैं। हम लोग ज्यादा वोट से जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है।

आपको बताते चलें, ये आंकड़े चुनावी नतीजे नहीं हैं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही स्पष्ट होगा।

--आईएएनएस

 

 

Political NewsExit PollJDUNitish KumarNDARajeev Ranjan PrasadBihar Election

Related posts

Loading...

More from author

Loading...