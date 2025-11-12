Bihar Election : एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त, जनता ने विकास को दी प्राथमिकता: श्रीराज नायर

नई दिल्‍ली: बिहार चुनाव को लेकर जारी आईएएनएस-मैटराइज के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं में उत्साह है। विहिप (विश्व हिंदू परिषद) के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि एग्जिट पोल इस बात के प्रमाण हैं कि बिहार की जनता अब 'विकास और हिंदुत्व' की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार चुनाव के दौरान हर कोई मुस्लिम वोटों के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल समाज को जातियों और धर्मों में बांटने की साजिश रच रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल यह दिखा रहा है कि बिहार की जनता ने इस बार विकास को चुना है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति और जातिगत विभाजन की सोच औंधे मुंह गिरेगी। जनता ने एनडीए पर विश्‍वास जताया है।

उन्होंने आगे कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में विकास कार्यों को पंख लगेंगे और प्रदेश खुशहाली की ओर अग्रसर होगा।

वहीं, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने एग्जिट पोल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे सर्वेक्षण जनता की असली राय को नहीं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर विश्वास करना या न करना यह देखने वालों पर निर्भर करता है। 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, तभी सच्चाई सामने होगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर वर्ग और समुदाय के बीच जाकर मेहनत की है। यह सर्वे कुछ लोगों से पूछकर किया जाता है, इससे वास्तविक जनमत का पता नहीं चलता।”

मनोज कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन को भरोसा है कि मतगणना के बाद जनता का समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

--आईएएनएस