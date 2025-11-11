Bihar Elections 2025 : बेतिया में सांसद संजय जायसवाल ने डाला वोट, कहा-वोट ही सबसे बड़ा दान

बेतिया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे अंतिम चरण का मतदान मंगलवार सुबह से शुरू हो चुका है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया के सरकारी आदर्श विपिन मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला।

मतदान के बाद आईएएनएस से बातचीत में संजय जायसवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा, "मैं बिहार के हर मतदाता से दिल से आग्रह करता हूं कि वोट देना सबसे बड़ा दान है। आने वाले समय में बिहार का भविष्य आज के वोट से तय होगा। जो जनकल्याण योजनाएं बिहार में चल रही हैं, वे तभी जारी रह पाएंगी जब जनता इन योजनाओं को बनाए रखने के लिए मतदान करेगी।"

सांसद जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है। उन्होंने कहा कि जो लोग अब तक मतदान केंद्र नहीं पहुंचे हैं, वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य मतदान करें।

इसी बीच उनकी पत्नी डॉ. मंजू जायसवाल ने भी बेतिया में वोट डालने के बाद जनता से अपील की। उन्होंने कहा, "हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यही वह पल है जब हम सब मिलकर एक साफ-सुथरी और अच्छी सरकार बनाने में योगदान दे सकते हैं। जब हम मतदान करते हैं तो सिर्फ अपना हक नहीं निभाते, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी एक कदम उठाते हैं।"

डॉ. मंजू ने युवाओं से विशेष रूप से कहा कि वे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, क्योंकि यही देश के विकास की असली ऊर्जा है।

बिहार के दूसरे चरण में हो रहे मतदान के दौरान बेतिया और आसपास के क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी मतदान केंद्रों तक सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं।

वहीं दूसरी ओर, सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना पर भी सांसद संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "यह बहुत ही दुखद घटना है। अभी इसकी पूरी वजह सामने नहीं आई है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ एक दिन पहले ही 2,900 किलोग्राम विस्फोटक, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और एक एके-47 बरामद की गई थी। ये घटनाएं बताती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क रहने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे मामलों में किसी भी ढिलाई की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

बिहार में दूसरे चरण का चुनावी माहौल पूरी तरह जोश से भरा हुआ है। नेताओं के साथ आम लोग भी मतदान को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मानते हुए बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।

--आईएएनएस