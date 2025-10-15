भारत समाचार

Bihar Assembly Elections : सिंबल मिलने के बाद उम्मीदवारों ने जनता से मांगा आशीर्वाद, किया जीत का दावा

राजद-जेडीयू ने सिंबल बांटे, शाहीन-रौशन-अजीत ने जीत पर जताया भरोसा
Oct 15, 2025, 04:48 AM
बिहार चुनावः सिंबल मिलने के बाद उम्मीदवारों ने जनता से मांगा आशीर्वाद, किया जीत का दावा

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने की शुरुआत हो गई है। इस दौरान जेडीयू और राजद ने अपने-अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे, जिसके बाद प्रत्याशी जनता से वोट देने की अपील करते हुए नजर आए।

इस बीच समस्तीपुर से राजद प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि जनता ही मालिक है, जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। जो जनता के लिए ईमानदारी से काम करता है, उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं होती। मंत्री होने के बाद भी वे बंगले में नहीं रहे, बल्कि जनता के बीच में रहे। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी सरकार ने महिलाओं को नहीं समझा। तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद ही नीतीश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने की शुरुआत की है।

सिंबल मिलने के बाद महुआ से राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार रौशन ने कहा कि इस बार हम 25 हजार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हमारी पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। यह पूछे जाने पर कि उनका मुकाबला तेज प्रताप यादव से होगा, तो उन्होंने कहा, "हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं। बिहार में राजद की सरकार बनने जा रही है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। महुआ की धरती समाजवादियों की धरती है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।"

मुजफ्फरपुर की सकरा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अजीत कुमार ने कहा कि इस बार सकरा में रिकॉर्ड टूटेगा और ऐतिहासिक जीत होगी। बिहार में जेडीयू की बड़ी जीत होगी।

 

 

