Bihar Election 2025 : पहले चरण की वोटिंग शुरू, पीएम मोदी बोले- 'पहले मतदान, फिर जलपान'

पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने कहा- लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर करें मतदान।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 06, 2025, 04:08 AM
नई दिल्ली: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्यवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें।

उन्होंने पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के सभी युवाओं को विशेष बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के अंत में लिखा, "पहले मतदान, फिर जलपान!"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी बिहार की जनता से लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने की अपील की।

नड्डा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की पावन धरा बिहार में आज विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान कर रहे सभी मतदाताओं व हमारे युवा साथियों से अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।"

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "यह चुनाव बिहार में स्थिरता लाने और बिहार को विकास की पटरी पर तीव्रता से अग्रसर करने का चुनाव है। विकास की तेज रफ्तार को सतत बनाए रखना हर प्रदेशवासी की अहम जिम्मेदारी है।" नड्डा ने पोस्ट के अंत में बिहार के लोगों से मतदान अवश्य करने की अपील की है।

बता दें कि बिहार में हो रहे पहले चरण के मतदान के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी 18 जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। साथ ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष गश्ती दल तैनात किए गए हैं। दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया 11 नवंबर को है। वहीं सभी सीटों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

--आईएएनएस

 

 

