भारत समाचार

Bihar Elections 2025 : 'आपका एक-एक मत अमूल्य', राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने बिहार के मतदाताओं से की वोटिंग की अपील

बिहार चुनाव में नेताओं ने जनता से उत्साहपूर्वक मतदान की अपील की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 11, 2025, 04:37 AM
'आपका एक-एक मत अमूल्य', राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने बिहार के मतदाताओं से की वोटिंग की अपील

नई दिल्ली/पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए के नेताओं ने मतदाताओं से अपील की है कि वे इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और अंतिम चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा मतदाताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। आपका एक-एक मत अमूल्य है, इसलिए मतदान अवश्य करें। आपका वोट राज्य को मजबूत करेगा।"

 

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "बिहार की जनता अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए दूसरे चरण का मतदान करने वाली है। सभी मतदाताओं और विशेषकर पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे सभी युवाओं से आग्रह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें व बिहार की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करने के लिए मतदान अवश्य करें। आपका अमूल्य वोट सशक्त और समृद्ध लोकतंत्र व विकसित बिहार के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।"

 

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार के युवाओं से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम और आखिरी चरण के लिए आज वोटिंग होनी है। ऐसे में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 'विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार' के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए अवश्य वोट करें।"

 

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने लिखा, "बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। सभी मतदाताओं से अपील है कि सशक्त, सुरक्षित और विकसित बिहार के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।"

 

--आईएएनएस

 

 

 

Chirag PaswanPolitical Updateselection 2025Bihar ElectionsRajnath Singhvoter awarenessJP Nadda

Related posts

Loading...

More from author

Loading...