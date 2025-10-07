Bihar Election Survey : पीएम मोदी की गारंटी पर जनता का विश्वास, हम बिहार में 200 सीट जीतेंगे : एनडीए नेता

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दो चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। इस बीच, आईएएनएस-मैटराइज का सर्वे भी सामने आया है, जिसमें बिहार में एनडीए की वापसी होने के संकेत दिए गए हैं और विपक्ष को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार, बिहार की 243 सीटों में एनडीए के खाते में 150-160 सीटें आएंगी। इस सर्वे पर अब बिहार से प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी हैं। एनडीए नेताओं ने इस सर्वे पर कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हम लोग 200 सीट जीतेंगे।

आईएएनएस से बातचीत में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इस सर्वे पर कहा कि जितनी सीटें हमें दी जा रही हैं, उससे ज्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमें और भी ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। हम लोग 185 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 2010 से भी बेहतर प्रदर्शन हम लोगों का रहने वाला है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं है। वह जनता के नेता हैं, गरीबों और वंचितों के हितैषी हैं और उनके काम से सभी को फायदा होता है। उनके नेतृत्व में हर जगह न्याय और विकास का वादा पूरा हो रहा है।

चुनावों की घोषणा पर उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं और आयोग से स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वस्थ चुनाव सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं।

बिहार चुनाव के लिए आईएएनएस-मैट्रिज सर्वे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि किसी भी स्थिति में एनडीए 200 सीटें जीतेगा। लोगों को अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है और पीएम मोदी का बिहार के विकास में योगदान यह सुनिश्चित करता है कि एक विकसित बिहार केवल पीएम मोदी की गारंटी के तहत ही प्रगति करेगा।

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के हर गांव और हर गली में नीतीश कुमार और एनडीए का काम बोलता है। यह स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने राजनीति में सिर्फ संपत्ति सृजन किया है, उन्हें जनता अस्वीकार करती है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी।

जदयू सांसद संजय झा ने कहा कि मैंने सर्वे देखा है और जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। यह सीट 200 से ऊपर जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारा चेहरा हैं और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।

चुनाव की तारीखों के ऐलान पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 1991 में जब बिहार और देश में उदारीकरण आया, आईटी उद्योग, निवेश और अन्य उद्योग भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन बिहार में अराजकता का बोलबाला था, स्कूल बंद हो रहे थे, सड़कें गायब हो रही थीं; कुछ भी नहीं बचा था। हमने वो 15 साल झेले, जिससे बिहार को दीर्घकालिक नुकसान हुआ और विकास दर नकारात्मक रही। लेकिन, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 साल में बिहार उठकर खड़ा हुआ है। अगले पांच वर्षों में बिहार शीर्ष 10 राज्यों में शामिल होगा। बिहार की पूरी स्थिति बदल गई है और यह एक विकसित राज्य के रूप में उभरेगा।

भाजपा नेता संजय टंडन ने कहा कि हमारा भाजपा नीत एनडीए अभूतपूर्व जीत के साथ आगे बढ़ेगा और पिछले चुनाव से भी ज्यादा हम वहां दोबारा सरकार स्थापित करेंगे। मैं ये सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है।