Bihar Election Trends : बिहार चुनाव के रुझानों पर बोले जीतन राम मांझी, 'जनता मालिक का हृदय से आभार'

एनडीए की बढ़त पर मांझी, कुशवाहा और चिराग ने दी अपनी प्रतिक्रिया
Nov 14, 2025, 01:49 PM
बिहार चुनाव के रुझानों पर बोले जीतन राम मांझी, 'जनता मालिक का हृदय से आभार'

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में एनडीए को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। इस बीच, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने चुनावी रुझान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिलती दिख रही प्रचंड जीत को सुशासन की जीत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि बिहार की जनता मालिक का हृदय से आभार। डपोरशंखी वादों, नफरत भरी सोच और जंगलराज की आहट को बिहार की जनता ने ठेंगा दिखा दिया है।

उन्होंने कहा कि एनडीए की यह प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की जीत है। इस भव्य जीत के लिए एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को अशेष शुभकामनाएं।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी साथियों को निर्देशित किया जाता है कि जीत की खुशी मनाते समय इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। उग्रता से पूर्ण परहेज करें। शांति व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पहुंचे।

वहीं, केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा कि बिहार की जनता ने जिस तरह से एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है और अगले पांच साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का फैसला किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार को मजबूत करने का ऐसा क्षण आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार अगले पांच साल बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगे। यह उन लोगों को जवाब है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, एनडीए के कार्यकाल, जंगलराज के होने या न होने और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है, इस पर सवाल उठाते थे... पांच दलों का यह गठबंधन एक विजयी संयोजन है।

--आईएएनएस

 

 

