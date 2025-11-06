Bihar Election 2025 : यह चुनाव बिहार की दशा और दिशा तय करने वाला है, लोग बढ़-चढ़कर मतदान करें: दिनेश शर्मा

लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच उत्तर प्रदेश में भी सक्रियता दिखाई दे रही है। लखनऊ से लेकर पटना तक विभिन्न दलों के नेताओं ने मतदाताओं से बिहार चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

लखनऊ में भाजपा के राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने बिहार के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में दिया गया हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को महान बनाने वाले संकल्प में जनता का योगदान है।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आपका योगदान ही आपका त्याग है और इस पवित्र कार्य में आपका वोट आपकी आहुति है। यह चुनाव बिहार की दशा और दिशा तय करने वाला संकेतक बिंदु है। सभी लोग बढ़-चढ़कर मतदान करें।"

शर्मा ने बिहार की जनता से कहा कि 'पहले मतदान, फिर जलपान' का पालन जरूर करें।

उन्होंने कहा कि बिहार में माफियातंत्र और जंगल राज का प्रतीक रहे लोग इस बार जनता के गुस्से को महसूस करेंगे। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर नागरिक को मतदान करना चाहिए।

उधर लखनऊ में ही समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में लोगों का जोश बता रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है।

उन्होंने कहा, "लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। यह जनता के बदलाव के मूड को दिखाता है। इस बार बिहार में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है।"

मेहरोत्रा ने कहा कि जनता लंबे समय से बदलाव चाह रही है और इस बार बड़े पैमाने पर लोग अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उनका दावा है कि युवाओं और महिलाओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, जो आने वाले नतीजों में बड़ा प्रभाव डालेगा।

एक तरफ भाजपा ने विकास, स्थिरता और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए लोगों से रिकॉर्ड मतदान का आह्वान किया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष दावा कर रहा है कि जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है।

