Bihar Election 2025 : पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी, डाला वोट

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुवार को पहले चरण के मतदान के तहत 121 विधानसभा सीटों पर मतदान का कार्य चल रहा है। इस बीच, राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पहुंचे और मतदान किया।

लालू यादव के साथ उनकी पुत्री मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी पहुंचीं। तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी भी वोट देने मतदान केंद्र पहुंचीं और वोट डाला। मतदान करने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लोगों से घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की।

राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो यही कहेंगे कि बदलाव ज़रूरी है, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं। बिहार के लोगों से अपील है कि मतदान केंद्र जाएं। बिहार के भविष्य को देखकर वोट करें। हमारी यही उम्मीद है बिहार की जीत होगी। हम लोग जीतेंगे।

इधर, राबड़ी देवी ने भी बिहार के लोगों से मतदान करने की अपील की। लोग घरों से बाहर निकलें और वोट करें। उन्होंने दावा किया कि इस बार बदलाव होगा। जनता इस बार बदलाव करेगी।

इधर, रोहिणी आचार्य ने कहा कि यह चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

सांसद मीसा भारती ने कहा कि लोग सोच-समझकर अपने बच्चों के भविष्य और उनके रोजगार के लिए वोट करें।

उल्लेखनीय है कि बिहार में गुरुवार की सुबह सात बजे से विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान का कार्य शुरू हो गया। मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है।

--आईएएनएस