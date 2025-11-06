Bihar Election 2025 : 'शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है, सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा', वोट डालने के बाद बोले खेसारी लाल यादव

छपरा: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 121 सीटों पर मतदान जारी है। भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय गायक-अभिनेता और छपरा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने वोट डाला।

वोटिंग के बाद वे अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए और राम मंदिर पर दिए पुराने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर नहीं बन जाऊंगा। उन्होंने प्रदेश में अच्छे विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, बिहार में विकास के लिए सरकार बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।

चुनाव के दौरान भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के बयान को लेकर खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुझ पर टिप्पणी करने वालों का बिहार के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। मैं यहां किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि बिहार के विकास, बेहतर शिक्षा, पलायन रोकने, नौकरी, रोजगार और अस्पतालों के लिए आया हूं। मेरा मानना है कि जब तक यह सरकार नहीं हटेगी, तब तक बिहार में बेहतर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सरकार नहीं बदलेगी तो विकास नहीं हो सकता।

राम मंदिर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं। आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मंदिर जाने से क्या मैं शिक्षक बन जाऊंगा? राम मंदिर जाने से क्या मैं प्रोफेसर या अधिकारी बन जाऊंगा? नहीं। आस्था एक निजी मामला है, लेकिन शिक्षा ही राष्ट्र का निर्माण करती है। तो हां, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जो चाहें बनाइए, लेकिन अच्छे विश्वविद्यालय भी बनाइए। हमारे बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए काम कीजिए। लोगों को रोजगार दीजिए। हम ट्रंप जैसे किसी को वोट नहीं देते, हम अपने नेताओं को वोट देते हैं, इस उम्मीद में कि वे हमारे लिए काम करेंगे। आप राम मंदिर भी बनाइए, लेकिन साथ ही हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विश्वविद्यालय भी बनाएं।

जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपको वोट जरूर देना चाहिए क्योंकि यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। मैंने नाश्ता नहीं किया है। मैं उठा और वोट देने आया हूं। अगर मैं वोट नहीं डालूंगा, तो दूसरों को कैसे प्रेरित कर पाऊंगा? जिसे चाहो वोट दो, लेकिन यही आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा।

--आईएएनएस