Bihar Election 2025 : गयाजी में हम प्रत्याशी ज्योति मांझी के काफिले पर हमला

ज्योति मांझी पर हमला, पवन सिंह के रोड शो में हंगामा; बिहार चुनाव में तनाव बढ़ा।
Nov 06, 2025, 04:02 AM
बिहार चुनाव: गयाजी में हम प्रत्याशी ज्योति मांझी के काफिले पर हमला

पटना: बिहार के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक ज्योति मांझी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना उस वक्त हुई जब ज्योति मांझी अपने समर्थकों के साथ इलाके का दौरा कर रही थीं और घर-घर जाकर कैंपेन कर रही थीं।

हमले में उसे चोटें आईं और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन उसकी हालत पर नजर रखे हुए है।

जैसे ही अधिकारियों को इस घटना की सूचना मिली, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए गए। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना से राजनीतिक हंगामा मच गया है। भाजपा नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की।

इसी तरह की एक घटना में बुधवार को ही रोहतास जिले में भोजपुरी फिल्म स्टार और सिंगर पवन सिंह के रोड शो के दौरान काफी हंगामा हुआ।

एक रोड शो में जैसे ही पवन सिंह का काफिला तिलौथू पहुंचा, राजद समर्थकों ने 'पवन सिंह मुर्दाबाद' के नारे लगाने शुरू कर दिए।

बता दें कि पवन सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वह सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं।

आरएलएम के एक स्थानीय नेता के मुताबिक, पार्टी के झंडे लिए राजद कार्यकर्ता अचानक पवन सिंह के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

उल्लेखनीय है कि गया और रोहतास में वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगी।

--आईएएनएस

 

 

