Bihar Election 2025 : बिहार में वोटर्स बोले, मताधिकार का इस्तेमाल करना गर्व की बात

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथों पर महिला वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

राजधानी पटना के दिग्गा विधानसभा के अंतर्गत एक बूथ पर तैनात महिला पीठासीन अधिकारी ने आईएएनएस से बात करते हुए सुचारू वोटिंग प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हमें पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। हमारा पिंक बूथ है। हमने पूरी तैयारी कर ली है। मॉक पोल भी खत्म हो गया है। सात बजे से वास्तविक वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं।"

एक महिला मतदाता ने कहा, "मतदान में हिस्सा लेना और अपनी सरकार चुनना न सिर्फ हमारा अधिकार है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। आज वोट डालकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हूं, जो मेरे लिए गर्व की बात है।"

सीवान जिले में भी शांतिपूर्ण मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से ही लाइनें लगी हुई हैं। मतदान करने वाले एक मतदाता ने बताया, "शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमने वोट डाला है। बिहार में युवाओं को नौकरी चाहिए, जिसको ध्यान में रखकर हमने अपना वोट डाला है।"

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राज्य के 18 जिलों में मतदान गुरुवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया। इस चुनाव में 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस चुनाव में कुल 3,75,13,302 मतदाता हैं, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और थर्ड जेंडर के 758 मतदाता शामिल हैं।

कुल मतदान केंद्रों की संख्या 45,341 है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 और शहरी क्षेत्रों में 8,608 मतदान केंद्र शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने इन जिलों में 320 आदर्श मतदान केंद्र घोषित किए हैं, जिनमें से 926 महिला-प्रबंधित और 107 दिव्यांग-प्रबंधित हैं। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग उपलब्ध होगी।

