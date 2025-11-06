Bihar Election 2025 : पहले चरण के लिए 18 जिलों में मतदान शुरू

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान गुरुवार सुबह 7 बजे राज्य के 18 जिलों में शुरू हो गया।

इस चुनाव में 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, इस चुनाव में कुल 3,75,13,302 मतदाता, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और 758 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं, जो 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।

कुल मतदान केंद्रों की संख्या 45,341 है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 और शहरी क्षेत्रों में 8,608 मतदान केंद्र शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने इन जिलों में 320 आदर्श मतदान केंद्र घोषित किए हैं, जिनमें से 926 महिला-प्रबंधित और 107 दिव्यांग-प्रबंधित हैं। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग उपलब्ध होगी।

सामान्य मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा।

मतदान शुरू होने से पहले, बूथ-स्तरीय एजेंटों की उपस्थिति में सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच एक मॉक पोल आयोजित किया गया।

खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और बक्सर में मतदान जारी है।

पहले चरण के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

सभी 18 जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, साथ ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष गश्ती दल तैनात किए गए हैं।

राज्य भर में 15 से अधिक बटालियन सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

पटना जिला प्रशासन ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए हर मतदान केंद्र पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

अकेले पटना में 5,677 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 541 केवल महिलाओं के लिए, 49 आदर्श मतदान केंद्र, 14 दिव्यांगजनों के अनुकूल मतदान केंद्र और 3 युवा-केंद्रित बूथ शामिल हैं।

मुजफ्फरपुर में मतदाता 11 विधानसभा सीटों के लिए 4,186 मतदान केंद्रों पर वोट डाल रहे हैं, जहां लगभग 32.98 लाख मतदाता हैं।

दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया 11 नवंबर को है, वहीं सभी सीटों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

--आईएएनएस